Берлин и Париж приветствуют выполнение Украиной своих обязательств по открытию двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Россия и подконтрольные ей боевики должны немедленно открыть все существующие переходы через линию разграничения.

Об этом говорится в совместном заявлении Германии и Франции, которое опубликовало немецкое Министерство иностранных дел.

Берлин и Париж призвали Россию использовать свое влияние для обеспечения выполнения договоренностей «нормандской четверки», ведь Москва, как отмечается в заявлении, несет общую ответственность за выполнение соглашений Парижского саммита.

– Конфликт не должен продолжаться за спиной населения, раскол не должен расширяться, - подчеркивается в заявлении Германии и Франции.

Отметим, речь идет о КПВВ «Счастье» и «Золотое», которые украинская сторона открыла 10 ноября. Однако подконтрольные России оккупационные администрации отказались начать пропуск населения через линию разграничения в Золотом и Счастье.

Напомним, ранее представители ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе призвали Россию открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.