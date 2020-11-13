Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден победил в штате Джорджия.

Об этом сообщает СNN.

Байден стал первым демократом за 28 лет, который одержал там победу. Ранее это удалось сделать Биллу Клинтону в 1992 году.

Победа Байдена добавляет ему 16 голосов выборщиков. Таким образом всего у него уже 306 голосов из 270 необходимых.

Как сообщалось, Дональд Трамп понимает, что проиграл выборы президента США. Сейчас он думает о возможности принятия участия в следующих выборах в 2024 году.

Избранный президентом США Джо Байден ранее заявил, что отказ президента Трампа признавать свое поражение на выборах — это позор.