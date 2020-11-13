В Днепре не вводят карантин выходного дня с субботы 14 ноября.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов написал в Facebook.

С пометкой «официально» он обнародовал статистику заболевания в городе, отметив, что Днепр входит в тройку украинских городов с самой низкой заболеваемостью коронавирусом.

После этого Борис Филатов написал «неофициальную» часть своего поста, в которой отметил, что он не вводит в своем городе карантин выходного дня и, таким образом, предприниматели могут работать в субботу и воскресенье.

— Неофициально. Уважаемые предприниматели, как сегодня заявил премьер-министр: «Мэры не могут отменять того, что они не вводят». А я ничего и не отменяю. На митинги не хожу, флагами не машу, заявлений не делаю. Предпочитаю работать. ... Тем более эту ту глупость я не вводил. Которой, кстати, нет ни в одной стране мира, — написал Борис Филатов.

Он намекнул на недействительность решения Кабмина о введении карантина выходного дня в городе.

— Просто городская комиссия по ТЭБ и ЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии, — написал Борис Филатов.

Мэр города посоветовал предпринимателям придерживаться масочного режима и социальной дистанции.

— Уважаемые предприниматели, хороших вам выходных. Надеюсь, мы хорошо поняли друг друга после того, как вы мне звонили в Зуме? И, пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Сами и для своих клиентов. Вы же ответственные граждане свободной страны, — заключил Борис Филатов.

На сайте комиссии ТЭБ и ЧС города Днепра размещено юридическое разъяснение относительно ответственности за нарушение карантина выходного дня.

Как сообщалось, в Кабмине обещают поддержать бизнес и работников, оставшихся без заработка на выходных. В частности, обещают осуществлять выплаты людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье.