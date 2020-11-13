В Кабмине обещают поддержать бизнес и работников, оставшихся без заработка на выходных, в частности, обещают осуществлять выплаты людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье.

Об этом на телеканале Дом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

— Мы обратились в Торгово-промышленную палатц для того, чтобы случай был признан форс-мажорнмх, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться этим правом для компенсации. Второй вопрос — это выплаты людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье. Это доплаты, которые проводились предпринимателям, в том числе и во время первого локдауна. Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги, — рассказал министр.

По его словам, чаще всего люди, которые хотят компенсацию, работают неофициально, но правила должны быть для всех одинаковы. Отмечается, что также Кабмин внесет изменения в программу доступного кредитования «5-7-9»: предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные «каникулы».

— Мы надеемся, что этот период (карантина выходного дня, - прим.) будет коротким и не придется прибегать к более суровым мерам. Но если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну. Будет отдельная коммуникация с городскими головами, особенно с теми, кто идет на второй тур выборов, чтобы делать политику не на акциях протеста против карантина выходного дня, а демонстрировать своим избирателям помещения в больницах, — добавил Олег Немчинов.

Как известно, в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня. Он начнет действовать с этих выходных 14−15 ноября до конца месяца.

Однако, сеть торговых центров «Эпицентр» объявила, что не будет закрываться в выходные, несмотря на постановление Кабинета министров.

Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен шутливой бравадой торговой сети «Эпицентр» Александра и Галины Герег на фоне усиления карантина на выходные.

Мэр Львова Андрей Садовый, который заявил об отказе властей его города от карантина выходного дня, аргументировал это решение уже понесенными потерями городского бюджета в 1 миллиард гривен из-за пандемии COVID-19.