Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковского теризбиркома о результатах местных выборов в городской совет города.

Об этом сообщает Украинская правда.

В то же время, суд постановил что теризбрком должен «продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета».

Иск был подан кандидатом в депутаты городского совета от Слуги народа Алексеем Вацом. Вначале он обратился в Харьковский окружной админсуд, однако в суде ему отказали.

Алексей Вац хотел, чтобы суд не просто постановил продолжить выяснять результаты, но и признал выборы несостоявшимися, назначив повторные.

В своем иске кандидат в депутаты говорил, что более 100 протоколов от участковых комиссий были не прошиты, содержали неправильные цифры, исправления корректором и прочее.

Сообщается, что по итогам выборов 34 места в горсовете займут депутаты «Блока Кернеса — Успешный Харьков». 19 — от «Оппозиционного платформы» — За жизнь. По девять мест получили «Европейская солидарность» и «Слуга народа». Семь — у «Партии Шария» и шесть — у «Блока Светличной «Вместе!».

Мэром Харькова в первом туре повторно избран Геннадий Кернес.

Ранее сообщалось, что Николаевский окружной административный суд обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №4 на выборах в областной совет.