За время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 26 422 медицинских работников, из них 258 человек умерли.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, передает Украинская правда.

Степанов заверил, что зарплата медицинских работников будет продолжать расти, но подчеркнул, что «не все меряется деньгами», поскольку они получают очень тяжелое психологическое напряжение, работая с больными COVID-19.

Министр призвал поддержать врачей в борьбе с коронавирусом, соблюдая противоэпидемические правила, чтобы уменьшить количество больных.

Он вновь заявил, что лучшим способом снизить передачу вируса является введение полного жесткого карантина, однако Украина не может себе этого позволить с экономической точки зрения. Поэтому был введен карантин выходного дня , так как, по утверждению украинских эпидемиологов, даже 1 день карантина влияет на снижение заболеваемости.





– Многие так называемые эксперты начали разводить демагогию, сравнивать, а что делать с метро, с транспортом в будние дни. Да, но транспорт и метро – это критическая инфраструктура, это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна. Отдельно хочу обратиться к некоторым мэрам, у которых впереди второй тур – у кого завтра, у кого через неделю. У меня к вам единственная просьба – начните относиться к своим избирателям как к людям, а не электорату. Жизнь и здоровье любого человека гораздо выше, чем любые предвыборные вещи, - сказал он.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости.