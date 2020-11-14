Михеил Саакашвили, лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение», призвал грузинскую полицию не выполнять приказы власти.

Как пишет Европейская правда со ссылкой на Interpressnews, об этом он заявил в своем видеообращении 13 ноября.

– Как вам не стыдно? Какие приказы вы выполняете? Вы были полицией №1 в мире, Грузия гордилась вами ... Нельзя, чтобы эта полиция поднимала руку против грузинского народа. Не бойтесь этого, мы подошли к концу", - заявил он .

Вчера Саакашвили, как и другие представители оппозиции, в комментарии СМИ говорил, что доволен началом переговоров с властью, сообщает Грузия Онлайн.

– Я положительно оцениваю переговорный процесс, потому что во время «революции роз» мы регулярно встречались с тогдашним премьер-министром Джорбенадзе в резиденции посла США и предъявляли требования, но он ничего не делал, параллельно, мы усиливали давление с улицы, что в итоге сыграло решающую роль, - сказал он.

Как уже сообщалось, 12 ноября «Грузинская мечта» и оппозиция собрались на первую встречу для переговоров о выходе из политического кризиса, возникшего после парламентских выборов. Встреча состоялась в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан с участием послов США, ЕС и Франции. Дипломаты призывают грузинских политиков к диалогу и готовы быть посредниками в этом процессе.

Напомним, в Грузии по результатам подсчета 99% голосов на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта». Сторонники оппозиции не согласны с результатами и начали протест под зданием парламента.