Михеил Саакашвили, лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение», призвал грузинскую полицию не выполнять приказы власти.
Как пишет Европейская правда со ссылкой на Interpressnews, об этом он заявил в своем видеообращении 13 ноября.
– Как вам не стыдно? Какие приказы вы выполняете? Вы были полицией №1 в мире, Грузия гордилась вами ... Нельзя, чтобы эта полиция поднимала руку против грузинского народа. Не бойтесь этого, мы подошли к концу", - заявил он .
Вчера Саакашвили, как и другие представители оппозиции, в комментарии СМИ говорил, что доволен началом переговоров с властью, сообщает Грузия Онлайн.
– Я положительно оцениваю переговорный процесс, потому что во время «революции роз» мы регулярно встречались с тогдашним премьер-министром Джорбенадзе в резиденции посла США и предъявляли требования, но он ничего не делал, параллельно, мы усиливали давление с улицы, что в итоге сыграло решающую роль, - сказал он.
Как уже сообщалось, 12 ноября «Грузинская мечта» и оппозиция собрались на первую встречу для переговоров о выходе из политического кризиса, возникшего после парламентских выборов. Встреча состоялась в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан с участием послов США, ЕС и Франции. Дипломаты призывают грузинских политиков к диалогу и готовы быть посредниками в этом процессе.
Напомним, в Грузии по результатам подсчета 99% голосов на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта». Сторонники оппозиции не согласны с результатами и начали протест под зданием парламента.
Михеил Саакашвили, лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение», призвал грузинскую полицию не выполнять приказы власти.
Как пишет Европейская правда со ссылкой на Interpressnews, об этом он заявил в своем видеообращении 13 ноября.
– Как вам не стыдно? Какие приказы вы выполняете? Вы были полицией №1 в мире, Грузия гордилась вами ... Нельзя, чтобы эта полиция поднимала руку против грузинского народа. Не бойтесь этого, мы подошли к концу", - заявил он .
Вчера Саакашвили, как и другие представители оппозиции, в комментарии СМИ говорил, что доволен началом переговоров с властью, сообщает Грузия Онлайн.
– Я положительно оцениваю переговорный процесс, потому что во время «революции роз» мы регулярно встречались с тогдашним премьер-министром Джорбенадзе в резиденции посла США и предъявляли требования, но он ничего не делал, параллельно, мы усиливали давление с улицы, что в итоге сыграло решающую роль, - сказал он.
Как уже сообщалось, 12 ноября «Грузинская мечта» и оппозиция собрались на первую встречу для переговоров о выходе из политического кризиса, возникшего после парламентских выборов. Встреча состоялась в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан с участием послов США, ЕС и Франции. Дипломаты призывают грузинских политиков к диалогу и готовы быть посредниками в этом процессе.
Напомним, в Грузии по результатам подсчета 99% голосов на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта». Сторонники оппозиции не согласны с результатами и начали протест под зданием парламента.