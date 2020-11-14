Бывший советник председателя Офиса президента Игорь Уманский заявил, что деньги из Фонда борьбы с коронавирусом, выделенные на строительство дорог, присвоили шесть компаний, которые постоянно выигрывают тендеры в программе «Большого строительства» Владимира Зеленского. Всего речь идет о 36 млрд грн.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Уманского, вследствие роста коррупции бюджет на строительство дорог увеличился втрое, и в следующем году «будет превышать бюджет Минобороны и сможет сравниться с бюджетом на всю медицинскую систему».

Бывший сотрудник ОП и экс-министр финансов отмечает, что с начала программы «Большого строительства» Зеленского изменились требования к тендерной документации, в результате чего заказ получают только шесть компаний.

По его выводам, тендеры этой «шестерки» составляют около 36 млрд грн — именно столько передали Укравтодору из Фонда борьбы с коронавирусом. Уманский не дает при этом никаких названий компаний или фамилий.

– То есть, без этих «шаловливых ручек» можно было бы построить ту же протяженность дорог и (внимание!) не трогать «грязными ручками» ковидный фонд, лишая ресурса больных людей и больную экономику. Но есть факт — ковидный фонд искусственно потратили, — подчеркнул он.

По словам бывшего чиновника, Международный валютный фонд требует аудита как Фонда борьбы с коронавирусом, так и Укравтодора.

Напомним, по состоянию на 11 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 22,9 миллиарда гривен — это 35% от общей суммы в 66 миллиардов гривен.