Великобритания хочет самостоятельно принять все матчи Евро-2020, перенесенного на лето следующего года. Футбольная ассоциация Англии (FA) уже ведет соответствующие переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает The Daily Mail.

При этом матчи могут провести с болельщиками, разработав систему тестирования фанатов на COVID-19 до входа на стадионы. В Англии ожидают, что УЕФА примет решение по этому вопросу в течение двух месяцев.

Отметим, Англия, Уэльс и Шотландия вышли на Евро-2020, а Северная Ирландия - нет.

Напомним, в Европе завершились матчи финалов стыков отбора на Евро между победителями групп Лиги наций.