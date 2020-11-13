В Европе завершились матчи финалов стыков отбора на Евро между победителями групп Лиги наций.
На чемпионат Европы пробились Северная Македония, Шотландия, Словакия и Венгрия. Именно македонцы попали в одну группу с Украиной, Нидерландами и Австрией.
Группа А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс;
Группа В: Бельгия, Дания, Россия, Финляндия;
Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония;
Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия;
Группа Е: Испания, Польша, Швеция, Словакия;
Группа F: Германия, Португалия, Франция, Венгрия;
Отметим, Евро-2020 стартует 11 июня 2021 года матчем Турция — Италия.
Напомним, сборная Украины впервые в своей истории переиграла национальную команду Испании.
В Европе завершились матчи финалов стыков отбора на Евро между победителями групп Лиги наций.
На чемпионат Европы пробились Северная Македония, Шотландия, Словакия и Венгрия. Именно македонцы попали в одну группу с Украиной, Нидерландами и Австрией.
Группа А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс;
Группа В: Бельгия, Дания, Россия, Финляндия;
Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, Северная Македония;
Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, Шотландия;
Группа Е: Испания, Польша, Швеция, Словакия;
Группа F: Германия, Португалия, Франция, Венгрия;
Отметим, Евро-2020 стартует 11 июня 2021 года матчем Турция — Италия.
Напомним, сборная Украины впервые в своей истории переиграла национальную команду Испании.