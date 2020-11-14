Автопроизводитель Volkswagen в следующие пять лет выделит 177 миллиардов долларов на инвестиции в электромобили и программное обеспечение.

Об этом передает Bloomberg.

Источники агентства сообщили, что инвестиции в производство электромобилей, автономное вождение и связанные с ними технологии увеличатся до около 73 млрд евро. Это приблизительно половина бюджета компании до 2025 года, пишет Bloomberg.

При этом в прошлом году на эти цели предусматривалось 60 млрд евро или 40% инвестиций, запланированных на тот момент.

Такое решение приняли члены правления компании во время ежегодного собрания по финансовому планированию.

Напомним, при условии отмены «возрастного» акциза государство может получить дополнительный миллиард гривен благодаря увеличению спроса.