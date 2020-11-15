По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 15 ноября интегрированная явка избирателей в 7 городах Украина в 12:00 составила 8,6%.

Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине в настоящее время явка составляла 13,5%, отмечают наблюдатели.

К наблюдению ОПОРЫ за днем голосования 15 ноября привлечены 179 общественных наблюдателей в 7 городах участках на основе социологически обоснованной выборки.

Напомним, сегодня, 15 ноября, в семи городах Украины проходит второй тур выборов городских голов.