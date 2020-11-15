Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, у которого накануне диагностировали COVID-19, заявил, что из-за диагноза COVID-19 на себе проверит, как работают «пути пациента» и протоколы лечения.

Об этом чиновник сообщил в видео, опубликованном в Телеграм-канале МОЗ.

— Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь есть возможность пройти этот путь в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения. Я планирую пройти весь этот период, как обычный пациент, фиксировать все этапы и сразу, вместе с командой Министерства здравоохранения, искать пути решения проблемных вопросов, — заявил Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, он ежедневно будет делиться в соцсетях информацией о своем «пути пациента», выявлять и решать острые проблемные вопросы, которые возникают в работе медицинской системы.

Напомним, что 14 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19.