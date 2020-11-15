По состоянию на 13 часов средняя явка избирателей на выборах городских голов составляла почти 11%.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Детали: Центризбирком обнародовал оперативную сводную информацию по состоянию на 13 часов о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках на выборах городских голов 15 ноября 2020.

При этом в ЦИК отметили, что указанные сведения не носят официальный характер, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте.

Ранее в гражданской сети ОПОРА сообщили, что явка по состоянию на 12:00 составила 8,6%.