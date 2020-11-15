По состоянию на 20:00 агрегированная явка в 7 общинах, в которых проходит второй тур выборов городских голов, составляет 23,9%.

Об этом в Facebook сообщила глава правления гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

— По состоянию на 20:00 агрегированная явка в 7 общинах составляет 23,9% по данным наблюдателей Гражданская сеть ОПОРА непосредственно с участков (погрешность не превышает 1,4%), — сообщила Ольга Айвазовская.

Она также отметила, что в 2015 году явка во время повторного голосования была 34%.

Явка избирателей в 12:00 составила 8,6%. По состоянию на 16:00 этот показатель составил 18,6%.

К наблюдению за днем голосования ОПОРА привлекла 179 общественных наблюдателей в 7 городах на участках на основе социологически обоснованной выборки.

Как сообщалось, во втором туре выборов мэра Одессы побеждает действующий мэр Геннадий Труханов (партия «Доверяй делам»). Разрыв между ним и кандидатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь», Николаем Скориком — более 12%.

Согласно экзит-полу, Игорь Колихаев с результатом 67,03% побеждает во втором туре и становится мэром Херсона. Его оппонент Владимир Сальдо получил 32,97%.