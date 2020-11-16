Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на пресс-секретаря премьера Великобритании.

Отмечается, что Джонсон дистанционно продолжит работу на Даунинг-стрит. Сейчас политик чувствует себя хорошо и находится дома.

В четверг, 12 ноября, премьер-министр встречался с членами парламента, в том числе с Ли Андерсоном, членом Консервативной партии Джонсона. Позже у Андерсона обнаружили положительный результат теста на COVID-19, поэтому всех парламентариев, которые с ним встречались, попросили пойти на самоизоляцию на 10 дней.

Напомним, 55-летний премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что заразился COVID-19, 27 марта. В обнародованном тогда видеообращении он добавил, что будет работать в дальнейшем, находясь на домашнем карантине. Джонсон отметил, что у него развились легкие симптомы нового коронавируса, среди которых температура и постоянный кашель. 6 апреля его состояние ухудшилось и он попал в больницу. Спустя несколько дней Джонсона выписали из отделения реанимации, где он провел три дня.