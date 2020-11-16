Временный президент Перу Мануэль Мерино объявил об уходе в отставку всего через пять дней после принятия присяги, в частности из-за массовых протестов в стране. Участники митингов выступили против отстранения экс-президента Мартина Вискарра и назначения Мерино.

Об этом сообщает DW.

В стране с 9 ноября начались многотысячные протесты из-за отстранения от власти бывшего президента Мартина Вискарра. Сотни демонстрантов выходили на улицы с требованием отставки временной власти. Между протестующими и правоохранителями были столкновения: известно о как минимум трех погибших и более сотни раненых людей.

Во время присяги 10 ноября временного главы страны Мерино отдельные группы протестующих пытались силой пробиться к зданию Конгресса. Полиция разгоняла людей водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Представительство ООН в Перу и международная правозащитная организация Amnesty International обвинили полицейских в чрезмерном применении насилия к мирным демонстрантам.

Ранее сообщалось, что конгресс Перу объявил 9 ноября импичмент президенту страны Мартину Вискарра из-за обвинений в коррупции. На следующий день присягу дал спикер Конгресса Мануэль Мерино, который должен был стать исполняющим обязанности президента до следующих выборов в апреле 2021 года.

Ряд политиков в Перу назвали это «замаскированным госпереворотом». Вискарра считался одним из самых популярных в стране лидеров за последние несколько лет. Своей главной целью он называл как раз борьбу с коррупцией, по которой судят многих законодателей в Перу.

Напомним, что лидер партии «Действие и солидарность», оппозиционер Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Она обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.