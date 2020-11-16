В Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусом COVID-19 превышает норму почти в 8 раз.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

В штабе опубликовали информацию о состоянии эпидемической ситуации по Николаевской области по состоянию на 16 ноября: показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тысяч населения составляет 308,55 (при допустимом базовом уровне не больше 40 на 100 тысяч населения).

Загруженность кроватей в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 60% (при допустимом не больше 50%).

Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА на протяжении последних 7 дней на 100 тысяч населения — 121,33 (при допустимом не менее 48 на 100 тысяч населения).

Напомним, что по состоянию на утро 16 ноября в Николаевской области зарегистрировано 214 новых случаев COVID-19.