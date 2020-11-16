По состоянию на утро 16 ноября в Николаевской области зарегистрировано 214 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:

Николаев — 121;

Первомайск — 0;

Южноукраинск — 0;

Вознесенск — 1;

Очаков — 16;

Арбузинский район — 9;

Баштанский район — 6;

Березанский район — 14;

Братский район — 0;

Березнеговатский район — 0;

Веселиновский район — 0;

Витовский район — 0;

Вознесенский район — 1;

Врадиевский район — 0;

Еланецкий район — 0;

Доманевский район — 0;

Казанковский район — 7;

Кривоозерский район — 0;

Николаевский район — 8;

Новобугский район — 2;

Новоодесский район — 5;

Очаковский район — 4;

Первомайский район — 20;

Снигиревский район — 0.

При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 612 (+10 за сутки) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 162, всего выздоровели — 3895. Умерло всего от последствий коронавируса 245 человек, за сутки — 1.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.