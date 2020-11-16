По состоянию на утро 16 ноября в Николаевской области зарегистрировано 214 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:
Николаев — 121;
Первомайск — 0;
Южноукраинск — 0;
Вознесенск — 1;
Очаков — 16;
Арбузинский район — 9;
Баштанский район — 6;
Березанский район — 14;
Братский район — 0;
Березнеговатский район — 0;
Веселиновский район — 0;
Витовский район — 0;
Вознесенский район — 1;
Врадиевский район — 0;
Еланецкий район — 0;
Доманевский район — 0;
Казанковский район — 7;
Кривоозерский район — 0;
Николаевский район — 8;
Новобугский район — 2;
Новоодесский район — 5;
Очаковский район — 4;
Первомайский район — 20;
Снигиревский район — 0.
При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 612 (+10 за сутки) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 162, всего выздоровели — 3895. Умерло всего от последствий коронавируса 245 человек, за сутки — 1.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.
По состоянию на утро 16 ноября в Николаевской области зарегистрировано 214 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:
Николаев — 121;
Первомайск — 0;
Южноукраинск — 0;
Вознесенск — 1;
Очаков — 16;
Арбузинский район — 9;
Баштанский район — 6;
Березанский район — 14;
Братский район — 0;
Березнеговатский район — 0;
Веселиновский район — 0;
Витовский район — 0;
Вознесенский район — 1;
Врадиевский район — 0;
Еланецкий район — 0;
Доманевский район — 0;
Казанковский район — 7;
Кривоозерский район — 0;
Николаевский район — 8;
Новобугский район — 2;
Новоодесский район — 5;
Очаковский район — 4;
Первомайский район — 20;
Снигиревский район — 0.
При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 612 (+10 за сутки) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 162, всего выздоровели — 3895. Умерло всего от последствий коронавируса 245 человек, за сутки — 1.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.