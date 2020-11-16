Действующий президент Молдовы Игорь Додон «предварительно поздравил» с победой во втором туре выборов свою оппонентку Майю Санду, но обжалует результат выборов в суде из-за «невиданных фальсификаций».

Об этом Додон заявил на брифинге в Кишиневе в понедельник утром, сообщает Европейская правда.

— Предварительные результаты показывают, что мой оппонент выиграл эти выборы. Речь идет о предварительных результатах, и я предварительно хочу ее с этим поздравить, — сказал Игорь Додон.

В то же время он заявил о «беспрецедентных нарушениях» на выборах. Среди них Додон назвал запрет голосования для жителей Приднестровья, подвоз и подкуп избирателей в странах ЕС, прямое вмешательство западных лидеров в избирательную кампанию.

— В этой ситуации я обязан использовать все законные методы, чтобы опротестовать эти результаты, — сказал Игорь Додон, добавив, что обратится в суд и «не отступит», поскольку «нельзя так издеваться над нашими гражданами».

Если суд подтвердит отсутствие нарушений на выборах, Додон готов признать поражение. В то же время он призвал своих сторонников не выходить на улицы в его защиту.

— Нам не нужна дестабилизация, — сказал президент Молдовы.

Напомним, вчера в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. После обработки более 99% голосов, Майя Санду побеждает действующего президента Игоря Додона с отрывом в 15%.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.