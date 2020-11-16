Верховная Рада из-за COVID-19 среди парламентариев будет работать в сессионном зале на этой неделе только во вторник, а остальные дни депутаты будут собирать в комитетах парламента.

Об этом заявила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк, которая временно исполняет обязанности спикера парламента и ведет согласительный совет, передает Украинская Правда.

— У нас сейчас непростая ситуация с ковидом и в стенах парламента: у нас сейчас 27 больных народных депутатов, всего переболели более 90 депутатов; сейчас болеет 24 работника аппарата Верховной Рады, которые реально работают и принимают решения, — поэтому мы посоветовались с руководителями фракций и групп и понимаем, что мы завтра должны проработать полный сессионный день, а я вношу предложение такое, чтобы среда, четверг и пятница были у нас работой в комитетах. Я очень прошу и надеюсь на вашу совместную работу завтра и на этой неделе, у нас очень много неотложных вопросов, — заявила она.

Напомним, 11 ноября глава парламента Дмитрий Разумков получил положительный результат теста на COVID-19.