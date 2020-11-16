Центральный районный суд Николаева наложил штраф на водителя маршрутки, который во время действия карантинных ограничений перевозил вдвое больше пассажиров, нежели это предусмотрено характеристиками автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба суда. Уже традиционно, админпротокол рассматривала председатель суда Галина Подзигун.

В ходе судебного рассмотрения установлено, что 61-летний водитель, который осуществляет перевозку пассажиров на маршруте №21, в период действия карантинных ограничений, перевозил большее количество пассажиров, чем это предусмотрено техническими характеристиками автомобиля, а именно 41 пассажир при количестве мест для сидения - 22.

На судебное заседание водитель не явился, прислав заявление, в котором признал себя виновным, и просил рассматривать протокол о совершении административного правонарушения в его отсутствие.

Изучив материалы, судья признала водителя виновным и постановила наложить на него штраф в сумме 17 тысяч гривен.

Ранее суд в Николаеве оштрафовал водителей автобусов за перевозку стоящих пассажиров, каждого на 17 тысяч гривен.