Ученые из Оксфордского университета установили, что видеоигры не вызывают эмоциональную зависимость у игроков, а наоборот ㅡ могут улучшать ваше психическое здоровье и общее самочувствие.

Об этом пишет hromadske, ссылаясь на данные на сайте Оксфордского университета.

В частности, профессор Эндрю Пшибыльський, директор по исследованиям Оксфордского Интернет-Института (подразделения Оксфордского университета), провел исследование с 3270 игроками.

Ученый решил проверить поведение людей, играющих в популярные игры Plants vs Zombies: Battle for Neighborville и Animal Crossing: New Horizons.

Он составил для игроков опросы для оценки их самочувствия и благополучия и использовал в исследовании фактическое время, которые люди тратят на игру, а не то, о котором они сами рассказывали.

В частности, в исследовании сравнивали фактическое время, затраченное на видеоигры, и опыт, который они предоставляют. У игроков оценивали чувство автономии, принадлежности к делу, компетентности, удовольствия и ощущения психологического давления.

Результаты показывают, что люди, которые получали удовольствие от видеоигр, чаще чувствовали себя лучше. Причем опыт и эмоции, которые игроки получали, могут быть даже важнее времени, потраченного на саму игру.

— Наши результаты показывают, что видеоигры не обязательно вредят вашему здоровью. Есть и другие психологические факторы, которые оказывают значительное влияние на самочувствие человека. На самом деле игра может быть деятельностью, положительно связанной с психическим здоровьем людей, а ограничения видеоигр может забирать эти преимущества от игроков, - отмечает Эндрю Пшибыльський.

Таким образом ученые сделали несколько важных выводов: время, проведенное за видеоиграми, является небольшим, но существенным фактором в самочувствии людей; личные переживания и опыт игрока намного важнее для самочувствия, чем сам процесс игры; игроки, действительно наслаждавшиеся видеоиграми, лучше себя чувствовали, а те, кто имел негативный опыт от видеоигр, часто имели проблемы «вне игры».

