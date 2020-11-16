Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что за 10 месяцев 2020 года правоохранители разоблачили в три раза больше банд, чем в прошлом году.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook

— Преступных группировок, выведенных на чистую воду за этот период, – 352. Это тоже больше на 26% за прошлогодний результат. На счету более 1500 злоумышленников, входивших в эти организации, 3462 уголовных правонарушения. Обезврежено 16 таких опасных объединений, тогда как в 2019 году – только 5, - написала Ирина Венедиктова.

По ее словам, на днях правоохранители задержали «смотрящих» за Хмельницкой и Харьковской областями.

При этом 13 ноября в Киеве разоблачили вооруженную группу из трех жителей Хмельницкой области с пистолетами, гранатами, масками, рациями, отмычками, наручниками, скотчем и хомутами для связывания рук. Сейчас этих людей проверяют на причастность к совершению разбойных нападений и других преступлений.

В Запорожье, по словам Ирины Венедиктовой, будут судить 6 участников банды, обвиняемой в подготовке убийства руководителя полицейского спецподразделения КОРД, похищении и удержании заложника с требованием выкупа, угонах автомобилей и ограблении.

Также завершили следствие в отношении банды, которая принимала участие в разборках за перераспределение маршрутов со стрельбой среди жилого массива в Броварах Киевской области. Их подозревают в бандитизме и покушении на убийство двух и более лиц.

В декабре планируется завершить расследование в отношении банды за совершение разбойного нападения на автомобиль «Укрпочты». Тогда злоумышленники взорвали радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, установленное в кабине, и похитили 2,7 миллиона гривен.

Также, по словам Ирины Венедиктовой, за 10 месяцев 2020 года обезвредили 30 организованных групп с коррумпированными связями, в том числе 14 группировок, действовавших в органах власти и управления, а также обнаружили 26 преступных группировок, которые совершали преступления в бюджетной сфере.

У наркогруппировок в этом году изъяли более 1,5 тонн наркотиков, в том числе 572 килограмма героина.

Генпрокурор отметила, что разоблачение преступных организаций – процесс «сложный и длительный». Она пояснила, что в группах могут быть сотни членов, кроме того, важно установить их организаторов, роли участников, связи, которые бывают и транснациональными.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что независимость прокуроров в Украине под угрозой из-за «дискриминации в оплате труда», а именно — из-за количества денег, которые правительство выделяет на прокуроров.