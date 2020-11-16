В Киеве планируют построить четвертую линию метро, продлить существующие три, а также проложить тоннель под рекой Днепр.

Об этом пишет «Центр транспортных стратегий».

В частности, КП «Киевгенплан» презентовало проект нового генерального плана столицы. В документах представлены схемы с новой инфраструктурой, которую намерены возвести до конца 2040 года.

Среди прочего указывается новая линия метрополитена — Подольско-Вигуровская, которая будет начинаться от Троещины (на улице Цветаевой) и протянется до центрального железнодорожного вокзала, а уже затем — на Жуляны.

Через Днепр планируют проложить тоннель под водой. Его хотят построить от Днепровского района до Героев Днепра на Оболони.

Также в Генплане указывается, что в течение 20 лет Святошинско-Броварскую ветку подземки продлят до Новобеличей, Сырецко-Печерскую увеличат в двух направлениях, а Оболонско-Теремковскую — продлят дальше на юг.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что компания из Катара QTerminals поможет построить в Корабельном районе подземный тоннель.