Министерство здравоохранения разрешило экспериментальное лечение больных коронавирусом с помощью донорской плазмы.
Об этом сообщается в соответствующем приказе министерства.
Документ вносит изменения в протокол лечения COVID-19. Использование реконвалесцентной плазмы с антителами IgG против коронавируса рекомендуется в первые 72 часа после появления симптомов.
Метод может применяться для больных с тяжелой или критической формой заболевания исключительно при лабораторно подтвержденном COVID-19. Противопоказаниями для применения плазмы являются: течение болезни более 14 дней; аллергическая реакция на кровь или продукты плазмы; дефицит антител класса IgA; клинические состояния, при которых дополнительный внутрисосудистый объем может быть вредным для пациента.
Отмечается, что предпочтительно использование плазмы крови мужчин или нерожавших женщин с целью избежания развития острого поражения легких.
Напомним, что в Украине для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией готовят экспериментальный препарат.
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Министерство здравоохранения разрешило экспериментальное лечение больных коронавирусом с помощью донорской плазмы.
Об этом сообщается в соответствующем приказе министерства.
Документ вносит изменения в протокол лечения COVID-19. Использование реконвалесцентной плазмы с антителами IgG против коронавируса рекомендуется в первые 72 часа после появления симптомов.
Метод может применяться для больных с тяжелой или критической формой заболевания исключительно при лабораторно подтвержденном COVID-19. Противопоказаниями для применения плазмы являются: течение болезни более 14 дней; аллергическая реакция на кровь или продукты плазмы; дефицит антител класса IgA; клинические состояния, при которых дополнительный внутрисосудистый объем может быть вредным для пациента.
Отмечается, что предпочтительно использование плазмы крови мужчин или нерожавших женщин с целью избежания развития острого поражения легких.
Напомним, что в Украине для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией готовят экспериментальный препарат.