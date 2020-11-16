Верховный суд России ликвидировал политическую партию "Народ против коррупции", которую возглавлял двоюродный племянник президента Роман Путин.

Об этом сообщаеют МБХ медиа и Медуза.

Партия была ликвидирована по иску Минюста РФ. Официально причины иска, поданного в конце сентября, ведомство не комментировало.

Ранее ЦИК РФ называл «Народ против коррупции» в числе четырех партий, которые могут быть ликвидированы из-за того, что семь лет подряд не участвовали в выборах.

Напомним, двоюродный племянник президента Роман Путин возглавил партию «Народ против коррупции» 5 июля 2020 года. Председателем и лидером партии он был избран на пятилетний срок.

В руководстве партии заявляли, что включение в его состав «успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля» придаст ей «новый импульс» в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.

Роман Путин – сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка (у всех банков отозваны лицензии).