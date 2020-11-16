Верховный суд России ликвидировал политическую партию "Народ против коррупции", которую возглавлял двоюродный племянник президента Роман Путин.
Об этом сообщаеют МБХ медиа и Медуза.
Партия была ликвидирована по иску Минюста РФ. Официально причины иска, поданного в конце сентября, ведомство не комментировало.
Ранее ЦИК РФ называл «Народ против коррупции» в числе четырех партий, которые могут быть ликвидированы из-за того, что семь лет подряд не участвовали в выборах.
Напомним, двоюродный племянник президента Роман Путин возглавил партию «Народ против коррупции» 5 июля 2020 года. Председателем и лидером партии он был избран на пятилетний срок.
В руководстве партии заявляли, что включение в его состав «успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля» придаст ей «новый импульс» в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.
Роман Путин – сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка (у всех банков отозваны лицензии).
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
Верховный суд России ликвидировал политическую партию "Народ против коррупции", которую возглавлял двоюродный племянник президента Роман Путин.
Об этом сообщаеют МБХ медиа и Медуза.
Партия была ликвидирована по иску Минюста РФ. Официально причины иска, поданного в конце сентября, ведомство не комментировало.
Ранее ЦИК РФ называл «Народ против коррупции» в числе четырех партий, которые могут быть ликвидированы из-за того, что семь лет подряд не участвовали в выборах.
Напомним, двоюродный племянник президента Роман Путин возглавил партию «Народ против коррупции» 5 июля 2020 года. Председателем и лидером партии он был избран на пятилетний срок.
В руководстве партии заявляли, что включение в его состав «успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля» придаст ей «новый импульс» в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.
Роман Путин – сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка (у всех банков отозваны лицензии).