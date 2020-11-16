На выборах городского головы Херсона во втором туре победил Игорь Колихаев от «Партии Игоря Колихаева «Нам здесь жить».
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Херсонской ТИК.
Игорь Колихаев получил 63,59% голосов избирателей, за него проголосовали 34 125 избирателей.
Колихаев также является народным депутатом-мажоритарщиком и входит в депутатскую группу партии «За майбутне».
За его конкурента - ексмера Херсона Владимира Сальдо от партии «Блок Владимира Сальдо» отдали голоса 18 135 избирателей.
Напомним, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.
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На выборах городского головы Херсона во втором туре победил Игорь Колихаев от «Партии Игоря Колихаева «Нам здесь жить».
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Херсонской ТИК.
Игорь Колихаев получил 63,59% голосов избирателей, за него проголосовали 34 125 избирателей.
Колихаев также является народным депутатом-мажоритарщиком и входит в депутатскую группу партии «За майбутне».
За его конкурента - ексмера Херсона Владимира Сальдо от партии «Блок Владимира Сальдо» отдали голоса 18 135 избирателей.
Напомним, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов