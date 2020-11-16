На выборах городского головы Херсона во втором туре победил Игорь Колихаев от «Партии Игоря Колихаева «Нам здесь жить».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Херсонской ТИК.

Игорь Колихаев получил 63,59% голосов избирателей, за него проголосовали 34 125 избирателей.

Колихаев также является народным депутатом-мажоритарщиком и входит в депутатскую группу партии «За майбутне».

За его конкурента - ексмера Херсона Владимира Сальдо от партии «Блок Владимира Сальдо» отдали голоса 18 135 избирателей.