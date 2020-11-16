Национальной службе здоровья не хватает около 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые имеют договоры на лечение пациентов с COVID-19 в стационаре.

Об этом сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, цитирует Интерфакс-Украина.

– Хочу доложить народным депутатам, что по состоянию на сегодня НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для обеспечения финансирования медучреждениям, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19 до конца этого года, - сказал он.

Виленский отметил, что НСЗУ уже подала соответствующие документы в Минздрав и Минфин, «чтобы этот вопрос был решен».

Он также сообщил, что если по состоянию на май 2020 года контракты с НСЗУ на лечение пациентов с COVID-19 в условиях стационара имели 240 медучреждений, то в настоящее время такие контракты имеет уже 437 медучреждений, и потребность в койкоместах растет.

Напомним, Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня поможет остановить «ураганный темп» роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Ожидается, что заболеваемость пойдет на спад уже через две недели.