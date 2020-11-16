Нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов побеждает во всех районах города во втором туре выборов городского головы.
Об этом пишет местное издание Думская, которое приводит результаты с последнего сосчитанного района.
Так, Приморская районная комиссия установила, что Труханов набрал в районе 21756 голосов, его оппонент Николай Скорик от «ОПЗЖ» - 15377 голосов.
Всего проголосовало 38950 человек из 169206, внесенных в списки избирателей.
Сейчас протокол районной ТИК зачитывают на заседании городской ТИК.
Ранее городская комиссия приняла протоколы с Киевского, Суворовского и Малиновского районов Одессы. Везде победил Труханов.
Напомним, на выборах городского головы Херсона во втором туре победил Игорь Колихаев от «Партии Игоря Колихаева «Нам здесь жить».
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Нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов побеждает во всех районах города во втором туре выборов городского головы.
Об этом пишет местное издание Думская, которое приводит результаты с последнего сосчитанного района.
Так, Приморская районная комиссия установила, что Труханов набрал в районе 21756 голосов, его оппонент Николай Скорик от «ОПЗЖ» - 15377 голосов.
Всего проголосовало 38950 человек из 169206, внесенных в списки избирателей.
Сейчас протокол районной ТИК зачитывают на заседании городской ТИК.
Ранее городская комиссия приняла протоколы с Киевского, Суворовского и Малиновского районов Одессы. Везде победил Труханов.
Напомним, на выборах городского головы Херсона во втором туре победил Игорь Колихаев от «Партии Игоря Колихаева «Нам здесь жить».
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов