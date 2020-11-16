Нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов побеждает во всех районах города во втором туре выборов городского головы.

Об этом пишет местное издание Думская, которое приводит результаты с последнего сосчитанного района.

Так, Приморская районная комиссия установила, что Труханов набрал в районе 21756 голосов, его оппонент Николай Скорик от «ОПЗЖ» - 15377 голосов.

Всего проголосовало 38950 человек из 169206, внесенных в списки избирателей.

1817 бюллетеней, или 4,56%, признаны недействительными.

Сейчас протокол районной ТИК зачитывают на заседании городской ТИК.

Ранее городская комиссия приняла протоколы с Киевского, Суворовского и Малиновского районов Одессы. Везде победил Труханов.

Напомним, на выборах городского головы Херсона во втором туре победил Игорь Колихаев от «Партии Игоря Колихаева «Нам здесь жить».