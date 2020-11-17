Президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.

Об этом сообщило агентство News.am, ссылаясь на видеообращение армянского президента к народу.

По словам Армена Саркисяна, он провел встречи с парламентскими силами, общественными группами, а также телефонные разговоры с представителями диаспоры. Абсолютное большинство участников встреч согласились с тем, что Армении нужна отставка правительства и досрочные парламентские выборы.

— Имеем взбудораженное общество. Раненая экономика перегружена колоссальными социальными проблемами. В результате огромного потока людей из Нагорного Карабаха имеем гуманитарную катастрофу ... Мы не можем игнорировать реальность и продолжать жить обычной жизнью, — подчеркнул Армен Саркисян.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных с передовой в Ереван противостоять протестам, впоследствии уточнив, что хочет, чтобы они развеяли подозрения о предательстве в результате соглашения о прекращении войны в Карабахе.