Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если отменить ограничительные меры заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки. Это приведет к коллапсу медицинской системы.
Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
По его словам, ни одна страна не отказывается от карантина.
— Если отменить все противоэпидемические мероприятия... мы увидим рост до 20, 25, 30 тысяч больных (в сутки — прим.). Затем получим очень быстро 100% заполненности коек в наших больницах и коллапс медицинской системы, — отметил Максим Степанов.
Министр отметил, что карантин выходного дня является компромиссом для Украины. Он имеет целью уменьшить количество контактов между людьми, и таким образом разорвать цепь передачи болезни.
Напомним, Министерство здравоохранения рассчитывает, что благодаря карантине выходного дня удастся удержать уровень заболеваемости COVID-19 на уровне 11-12 тысяч в сутки.
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если отменить ограничительные меры заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки. Это приведет к коллапсу медицинской системы.
Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
По его словам, ни одна страна не отказывается от карантина.
— Если отменить все противоэпидемические мероприятия... мы увидим рост до 20, 25, 30 тысяч больных (в сутки — прим.). Затем получим очень быстро 100% заполненности коек в наших больницах и коллапс медицинской системы, — отметил Максим Степанов.
Министр отметил, что карантин выходного дня является компромиссом для Украины. Он имеет целью уменьшить количество контактов между людьми, и таким образом разорвать цепь передачи болезни.
Напомним, Министерство здравоохранения рассчитывает, что благодаря карантине выходного дня удастся удержать уровень заболеваемости COVID-19 на уровне 11-12 тысяч в сутки.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов