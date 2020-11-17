Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если отменить ограничительные меры заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки. Это приведет к коллапсу медицинской системы.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

По его словам, ни одна страна не отказывается от карантина.

— Если отменить все противоэпидемические мероприятия... мы увидим рост до 20, 25, 30 тысяч больных (в сутки — прим.). Затем получим очень быстро 100% заполненности коек в наших больницах и коллапс медицинской системы, — отметил Максим Степанов.

Министр отметил, что карантин выходного дня является компромиссом для Украины. Он имеет целью уменьшить количество контактов между людьми, и таким образом разорвать цепь передачи болезни.

Напомним, Министерство здравоохранения рассчитывает, что благодаря карантине выходного дня удастся удержать уровень заболеваемости COVID-19 на уровне 11-12 тысяч в сутки.