Кабинет министров решил уволить председателя Государственного космического агентства Владимира Усова.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Кабмина.

В документе говорится, что Владимира Усова увольняют в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины «О государственной службе».

Соответствующая статья предусматривает, что уволить чиновника категории А может субъект назначения по представлению премьера или профильного министра в течение четырех месяцев с момента назначения.

Профильным министром, что и мог инициировать увольнение Усова, является вицепремьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Еще одним распоряжением правительство назначило и.о. председателя Госкосмоса первого заместителя Усова Михаила Лева.

Напомним, ранее Государственное космическое агентство Украины подписало в рамках программы NASA «Артемида» договоренности относительно принципов сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.