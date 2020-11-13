Государственное космическое агентство Украины подписало в рамках программы NASA «Артемида» договоренности относительно принципов сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

Об этом сообщает пресс-служба Госкосмоса.

— Государственное космическое агентство Украины подписало договоренности в рамках программы NASA «Артемида» относительно принципов сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космическим агентствам других стран-участниц программы, — говорится в сообщении.

Таким образом, Украина стала девятой страной-подписантом договоренностей относительно «Артемиды».

Как отмечается, договоренности содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе НАСА «Артемида», а именно:

— мирное исследование: все мероприятия, проводимые по программе Артемиды, должны осуществляться в мирных целях;

— прозрачность: подписанты будут осуществлять свою деятельность прозрачно, чтобы избежать недоразумений и конфликтов;

— совместимость: нации, которые будут участвовать в программе, будут стремиться поддерживать совместимость систем для повышения их безопасности и стабильности;

— экстренная помощь: подписанты обязуются оказывать помощь лицам, пострадавшим в рамках реализации программы «Артемида» в контексте Соглашения о спасении;

— регистрация космических объектов: любое государство, участвующее в программе, должно быть участником Конвенции о регистрации;

— распространение научных данных: подписанты обязуются публично обнародовать научную информацию, полученную в рамках реализации программы;

— сохранение наследия: подписанты обязуются сохранять космическое наследие;

— космические ресурсы: добыча и использование космических ресурсов являются ключевым фактором безопасных и устойчивых исследований, и подписанты подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором о космосе;

— деконфликтизация деятельности: подписанты обязуются предотвращать вредное вмешательство и поддерживать принцип надлежащего внимания, как того требует Договор о космосе;

— орбитальный мусор: подписанты обязуются планировать безопасное захоронение мусора.

По словам председателя ГКА Владимира Усова, подписание этого документа поможет Украине реализовать и собственные проекты.

— Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира. Это логичный шаг в продолжение того, что мы уже вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы «Артемида». Перечисленные принципы и договоренности не нарушают международных обязательств Украины в сфере космической деятельности. Также, я убежден, что договоренности дадут новый толчок для объединения государств в проведении многосторонних консультаций в контексте развития международного космического права, которое бы соответствовало современным вызовам и планам человечества в освоении космического пространства, — сказал Владимир Усов.

В пресс-службе отметили, что подписание договоренностей также будет способствовать обсуждению вопроса заключения Рамочного соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях (Рамочное соглашение от 31 марта 2008 года утратило силу 22 января 2019 года), расширению сотрудничества Украины и США в других направлениях космической деятельности и возобновлению диалога государств в рамках Украинско-американской рабочей группы по вопросам исследований и использования космического пространства в мирных целях, которая была создана в 2016 году.

Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров NASA во время реализации программы «Артемида», подчеркнули в космическом агентстве.

Напомним, обновленные принципы освоения Луны NASA представило в мае этого года.