Министр здравоохранения Максим Степанов назвал карантин выходного дня единственной мерой, которая в нынешних условиях позволит Украине сдержать рост заболеваемости коронавирусом.

В эфире телеканала Украина 24 он заявил, что снижение суточной заболеваемости коронавирусом можно будет наблюдать через 14 дней.

— Мы рассчитываем, исходя из расчетов наших эпидемиологов и международного опыта, на снижение суточного уровня заболеваемости от 15% до 20% через 14 дней, так как 14 дней средний инкубационный период, - рассказал глава Минздрава.

По его словам, карантин выходного дня — это не эксперимент, а четко взвешенное противоэпидемическое мероприятие.

— Мы находим вариант, как именно нам разорвать цепь передачи болезни… За этим решением стоят исключительно советы эпидемиологов, людей, которые понимают, как побеждать соответствующие болезни, - сказал он.

Напомним, что в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня, который будет действовать с выходных 14−15 ноября до конца месяца. При этом в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.