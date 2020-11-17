В зоне боевых действий на Донбассе 16 ноября боевики один раз нарушили режим «всеобъемлющего перемирие». Обошлось без жертв и ранений среди украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, одно нарушение зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В течение дня наблюдалась тишина, однако в вечернее время с временно оккупированного поселка Пикузы боевики открыли огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово.

За текущие сутки, 17 ноября, в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

От начала «перемирия» (27 июля) и до вечера 15 ноября включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 2423 нарушения режима тишины, в частности 968 взрывов, 49 неопределенных боеприпасов, 30 вспышек дульного пламени, 26 осветительных ракет и 1350 очередей и выстрелов.

Напомним, что среди приоритетов ОБСЕ под председательством Швеции в 2021 году станут вопросы Крыма и Донбасса.