Карантин выходного дня в Украине могут продлить и после 30 ноября.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в интервью РБК-Украина.

— Да. И надо смотреть, как пройдут эти три недели. Если вы помните, как вводились первые карантинные ограничения, тогда мы тоже надеялись на одно, получили другое. Как и в других странах, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Олег Немчинов отметил, что многое будет зависеть от того, как люди будут придерживаться карантина выходного дня и подтвердил, что окончательного дедлайна нет.

— Да. В целом, карантин — это вопрос к массовой вакцинации, когда мы сможем уже полностью разблокировать все сферы нашей жизни, - резюмировал министр.

Напомним, что в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня, который будет действовать с выходных 14−15 ноября до конца месяца. При этом в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.