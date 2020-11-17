Городская власть Ровно объявила субботу, 21 ноября, и воскресенье, 22 ноября, рабочими днями.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского городского совета со ссылкой на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Таким образом комиссия отреагировала на постановления Кабинета Министров о ситуации с распространением коронавируса, в частности, постановление №641 с изменениями, внесенными постановлением №1100 от 11 ноября, касающиеся внедрения в Украине карантина выходного дня.

На заседании также согласовали временного приостановить функционирование групп заведения дошкольного образования №16 города Ровно в связи с заболеванием работников заведения на COVID-19 и рекомендовали рассмотреть на сессии Ровенского городского совета обращение администрации КНП “Центральная городская больница” Ровенского городского совета о выделении средств в размере 10 млн грн для срочного приобретения кислородной станции с возможностью производить кислород для пациентов с COVID-19.

Напомним, что в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня, который будет действовать с выходных 14−15 ноября до конца месяца. При этом в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.