Президент Армении Армен Саркисян считает неизбежными внеочередные выборы, чтобы уберечь страну от потрясений после подписания «карабахского мира».
Об этом Армен Саркисян заявил в своем послании, сообщает Европейская правда со ссылкой на армянскую редакцию Радио Свобода.
В последние дни армянский президент проводил политические консультации в связи с подписанием 10 ноября трехстороннего заявления. Армен Саркисян провел встречи с парламентскими и внепарламентскими силами, общественными организациями и отдельными лицами, в том числе из диаспоры.
— Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка или прекращение полномочий премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы, — заявил Армен Саркисян.
К проведению внеочередных выборов Саркисян предлагает передать управление правительства национального согласия.
Напомним, после подписания соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Ереване начались протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна «за сдачу Карабаха».
Напомним, Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных с передовой в Ереван противостоять протестам, впоследствии уточнив, что хочет, чтобы они развеяли подозрения о предательстве в результате соглашения о прекращении войны в Карабахе.
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Президент Армении Армен Саркисян считает неизбежными внеочередные выборы, чтобы уберечь страну от потрясений после подписания «карабахского мира».
Об этом Армен Саркисян заявил в своем послании, сообщает Европейская правда со ссылкой на армянскую редакцию Радио Свобода.
В последние дни армянский президент проводил политические консультации в связи с подписанием 10 ноября трехстороннего заявления. Армен Саркисян провел встречи с парламентскими и внепарламентскими силами, общественными организациями и отдельными лицами, в том числе из диаспоры.
— Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка или прекращение полномочий премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы, — заявил Армен Саркисян.
К проведению внеочередных выборов Саркисян предлагает передать управление правительства национального согласия.
Напомним, после подписания соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Ереване начались протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна «за сдачу Карабаха».
Напомним, Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных с передовой в Ереван противостоять протестам, впоследствии уточнив, что хочет, чтобы они развеяли подозрения о предательстве в результате соглашения о прекращении войны в Карабахе.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов