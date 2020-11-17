Президент Армении Армен Саркисян считает неизбежными внеочередные выборы, чтобы уберечь страну от потрясений после подписания «карабахского мира».

Об этом Армен Саркисян заявил в своем послании, сообщает Европейская правда со ссылкой на армянскую редакцию Радио Свобода.

В последние дни армянский президент проводил политические консультации в связи с подписанием 10 ноября трехстороннего заявления. Армен Саркисян провел встречи с парламентскими и внепарламентскими силами, общественными организациями и отдельными лицами, в том числе из диаспоры.

— Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка или прекращение полномочий премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы, — заявил Армен Саркисян.

К проведению внеочередных выборов Саркисян предлагает передать управление правительства национального согласия.

Напомним, после подписания соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Ереване начались протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна «за сдачу Карабаха».

Напомним, Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных с передовой в Ереван противостоять протестам, впоследствии уточнив, что хочет, чтобы они развеяли подозрения о предательстве в результате соглашения о прекращении войны в Карабахе.