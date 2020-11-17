По состоянию на утро 17 ноября в Николаевской области зарегистрировано 368 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:
Николаев — 277;
Первомайск — 11;
Южноукраинск — 14;
Вознесенск — 3;
Очаков — 14;
Арбузинский район — 0;
Баштанский район — 0;
Березанский район — 1;
Братский район — 0;
Березнеговатский район — 2;
Веселиновский район — 0;
Витовский район — 4;
Вознесенский район — 2;
Врадиевский район — 0;
Еланецкий район — 0;
Доманевский район — 1;
Казанковский район — 0;
Кривоозерский район — 6;
Николаевский район — 4;
Новобугский район — 0;
Новоодесский район — 12;
Очаковский район — 3;
Первомайский район — 10;
Снигиревский район — 4.
При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 623 (+11 за сутки) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 168, всего выздоровели — 4063. Умерло всего от последствий коронавируса 253 человек, за сутки — 9.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.
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По состоянию на утро 17 ноября в Николаевской области зарегистрировано 368 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:
Николаев — 277;
Первомайск — 11;
Южноукраинск — 14;
Вознесенск — 3;
Очаков — 14;
Арбузинский район — 0;
Баштанский район — 0;
Березанский район — 1;
Братский район — 0;
Березнеговатский район — 2;
Веселиновский район — 0;
Витовский район — 4;
Вознесенский район — 2;
Врадиевский район — 0;
Еланецкий район — 0;
Доманевский район — 1;
Казанковский район — 0;
Кривоозерский район — 6;
Николаевский район — 4;
Новобугский район — 0;
Новоодесский район — 12;
Очаковский район — 3;
Первомайский район — 10;
Снигиревский район — 4.
При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 623 (+11 за сутки) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 168, всего выздоровели — 4063. Умерло всего от последствий коронавируса 253 человек, за сутки — 9.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов