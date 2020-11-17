По состоянию на утро 17 ноября в Николаевской области зарегистрировано 368 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех подтвержденных случаев коронавируса по месту жительства:

Николаев — 277;

Первомайск — 11;

Южноукраинск — 14;

Вознесенск — 3;

Очаков — 14;

Арбузинский район — 0;

Баштанский район — 0;

Березанский район — 1;

Братский район — 0;

Березнеговатский район — 2;

Веселиновский район — 0;

Витовский район — 4;

Вознесенский район — 2;

Врадиевский район — 0;

Еланецкий район — 0;

Доманевский район — 1;

Казанковский район — 0;

Кривоозерский район — 6;

Николаевский район — 4;

Новобугский район — 0;

Новоодесский район — 12;

Очаковский район — 3;

Первомайский район — 10;

Снигиревский район — 4.

При этом за время пандемии COVID-19 в области заболели 623 (+11 за сутки) работника учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 168, всего выздоровели — 4063. Умерло всего от последствий коронавируса 253 человек, за сутки — 9.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.