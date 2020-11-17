Сегодня, 17 ноября, неизвестные взломали сайт Николаевской областной государственной администрации.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
— Сегодня состоялось несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Николаевской облгосадминистрации, - сказано в сообщении.
Отмечается, что на данный момент проводятся работы по устранению последствий, устанавливаются причины и причастные лица, которые будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.
Как пишет издание Новости-N, злоумышленники разместили на сайте облгосадминистрации сообщение и опубликовали флаг так называемой Новороссии с надписью «Слава Новороссии» и «Луганская народная республика».
При этом в сообщении злоумышленники написали следующее: «Мы хорошо постарались и немного пошалили, а заодно все сдампили. Админ, епт! Срочно кури sqli».
Напомним, что в сентябре 2020 года сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, в частности, на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.
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Сегодня, 17 ноября, неизвестные взломали сайт Николаевской областной государственной администрации.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
— Сегодня состоялось несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Николаевской облгосадминистрации, - сказано в сообщении.
Отмечается, что на данный момент проводятся работы по устранению последствий, устанавливаются причины и причастные лица, которые будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.
Как пишет издание Новости-N, злоумышленники разместили на сайте облгосадминистрации сообщение и опубликовали флаг так называемой Новороссии с надписью «Слава Новороссии» и «Луганская народная республика».
При этом в сообщении злоумышленники написали следующее: «Мы хорошо постарались и немного пошалили, а заодно все сдампили. Админ, епт! Срочно кури sqli».
Напомним, что в сентябре 2020 года сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, в частности, на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов