Сегодня, 17 ноября, неизвестные взломали сайт Николаевской областной государственной администрации.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.

— Сегодня состоялось несанкционированное вмешательство в работу официального сайта Николаевской облгосадминистрации, - сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент проводятся работы по устранению последствий, устанавливаются причины и причастные лица, которые будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

Как пишет издание Новости-N, злоумышленники разместили на сайте облгосадминистрации сообщение и опубликовали флаг так называемой Новороссии с надписью «Слава Новороссии» и «Луганская народная республика».

При этом в сообщении злоумышленники написали следующее: «Мы хорошо постарались и немного пошалили, а заодно все сдампили. Админ, епт! Срочно кури sqli».

Напомним, что в сентябре 2020 года сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке, в частности, на страницах нескольких областных управлений злоумышленники успели разместить фейковые сообщения.