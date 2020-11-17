Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника.

Встреча с советниками состоялась в четверг, 12 ноября, на следующий день после того, как международные эксперты сообщили об увеличении запасов ядерного материала в Иране.

Старшие советники, в частности вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, отказывали Трампа от идеи нанести удар в Иране. Они заявили, что такое действие «может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели его президентства».

Помпео и Милли описали Трампу сценарии, которые могут произойти, если политик не откажется от своей идеи. Как пишет Reuters со ссылкой на источник, после описания сценариев Трамп отказался искать пути нападения на Иран.

Кибератака или ракетный обстрел скорее всего был бы сосредоточен на заводе в иранском городе Натанз. По данным урановые запасы Ирана в 12 раз превышают разрешенные ядерным соглашением, из которого Трамп вышел в 2018 году.