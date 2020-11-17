Скорик заявил, что Труханов победил во втором туре «незаконно» и пообещал обратиться в суд, передает «Суспільне». Сам Труханов еще до объявления официальных результатов написал в Facebook, «понятно, какой выбор сделала Одесса» и пообещал «не подвести» избирателей.

Геннадия Труханова впервые избрали мэром Одессы в 2014 году. Через год на очередных местных выборах его во второй раз избрали главой города. В этом году в первом туре местных выборов за Труханова проголосовали 37,54% избирателей, а 15 ноября во втором туре его в третий раз избрали главой Одессы.

Напомним, действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул отказался от участия во втором туре выборов городского головы.