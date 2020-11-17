Во втором туре выборов мэра Одессы победил действующий мэр города Геннадий Труханов. За него проголосовали 54,28% избирателей.
Об этом сообщили на заседании территориальной избирательной комиссии Одессы, которое транслировало «Суспільне».
Всего во втором туре выборе приняли участие 173 010 жителей Одессы, 6 115 бюллетеней признаны недействительными.
За Геннадия Труханова проголосовал 93 921 гражданин (54,28%), а за Николая Скорика от «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 72 974 человека.
Скорик заявил, что Труханов победил во втором туре «незаконно» и пообещал обратиться в суд, передает «Суспільне». Сам Труханов еще до объявления официальных результатов написал в Facebook, «понятно, какой выбор сделала Одесса» и пообещал «не подвести» избирателей.
Геннадия Труханова впервые избрали мэром Одессы в 2014 году. Через год на очередных местных выборах его во второй раз избрали главой города. В этом году в первом туре местных выборов за Труханова проголосовали 37,54% избирателей, а 15 ноября во втором туре его в третий раз избрали главой Одессы.
Напомним, действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул отказался от участия во втором туре выборов городского головы.
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Во втором туре выборов мэра Одессы победил действующий мэр города Геннадий Труханов. За него проголосовали 54,28% избирателей.
Об этом сообщили на заседании территориальной избирательной комиссии Одессы, которое транслировало «Суспільне».
Всего во втором туре выборе приняли участие 173 010 жителей Одессы, 6 115 бюллетеней признаны недействительными.
За Геннадия Труханова проголосовал 93 921 гражданин (54,28%), а за Николая Скорика от «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 72 974 человека.
Скорик заявил, что Труханов победил во втором туре «незаконно» и пообещал обратиться в суд, передает «Суспільне». Сам Труханов еще до объявления официальных результатов написал в Facebook, «понятно, какой выбор сделала Одесса» и пообещал «не подвести» избирателей.
Геннадия Труханова впервые избрали мэром Одессы в 2014 году. Через год на очередных местных выборах его во второй раз избрали главой города. В этом году в первом туре местных выборов за Труханова проголосовали 37,54% избирателей, а 15 ноября во втором туре его в третий раз избрали главой Одессы.
Напомним, действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул отказался от участия во втором туре выборов городского головы.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов