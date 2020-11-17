В течение суток 17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб ООС.
В районе Новотроицкого враг открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета.
ООС уверяет, что угрозы жизни украинским защитникам не было, поэтому и огонь в ответ не открывали.
За сутки силы ООС разминировали 11 гектаров земли и передали на уничтожение около полсотни взрывоопасных предметов.
Напомним, среди приоритетов ОБСЕ под председательством Швеции в 2021 году станут вопросы Крыма и Донбасса.
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Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
В течение суток 17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб ООС.
В районе Новотроицкого враг открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета.
ООС уверяет, что угрозы жизни украинским защитникам не было, поэтому и огонь в ответ не открывали.
За сутки силы ООС разминировали 11 гектаров земли и передали на уничтожение около полсотни взрывоопасных предметов.
Напомним, среди приоритетов ОБСЕ под председательством Швеции в 2021 году станут вопросы Крыма и Донбасса.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов