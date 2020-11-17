Компания Twitter запустила для всех пользователей новую функцию в своей соцсети под названием Fleets — это, по сути, аналог Stories в Instagram, но с некоторыми отличиями.

Об этом пишет theБабель.

Иконки с Fleets будут отображаться в верхней части ленты. В Fleets можно будет публиковать тексты, фотографии и видео, но лайкнуть или ретвитнуть их нельзя. На «флиты» можно ответить смайликом или личным сообщением.

Публикации Fleets будут видны пользователям сутки. Компания считает, что функция поможет снизить давление вокруг твитов (особенно публичных личностей), а пользователи смогут выражать «случайные мысли и чувствовать себя более комфортно».

Соцсеть тестирует Fleets с весны этого года. Изначально функцию запустили в Бразилии, а позже в Италии и Индии. Исследования показали, что пользователи полюбили функцию и она привлекла новых пользователей.

Напомним, что социальная сеть Twitter вводит специальную маркировку публикаций, в которых будет содержаться ложная информацию о коронавирусе нового типа COVID-19.