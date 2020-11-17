Фото: Анар Ахундов, Facebook

Апелляционный административный суд обязал Николаевскую областную территориальную избирательную комиссию пересчитать голоса кандидатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» по округу №4.

Такое решение суд принял во вторник, 17 ноября. Копия решения имеется в распоряжении издания НикВести.

Жалобу в апелляционный суд подал кандидат от «ОПЗЖ» Анар Ахундов, которому областная территориальная избирательная комиссия посчитала 40 дополнительных голосов, забрав их у кандидата Татьяны Потапенко. Анар Ахундов хотел оспорить решение Николаевского окружного админсуда, который обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №4 на выборах в областной совет.

Рассмотрев исковое заявление суд приняли решения частично его удовлетворить, отменил решение Николаевского окружного админсуда и постановил отменить результаты голосования выборов в Николаевский областной совет по округу №4 среди кандидатов от «ОПЗЖ».

Суд также обязал Николаевский облизбирком повторно провести процедуру подсчета голосов на округе №4 среди кандидатов от «ОПЗЖ».

— Обязатель Николаевскую областную территориальную избирательную комиссию повторно провести процедуры пересчета итогов голосования на местных выборах депутатов Николаевского областного совета и пересчета результатов голосования на местных выборах депутатов Николаевского областного совета в пределах территориального избирательного округа №4 среди кандидатов от Николаевской региональной организации политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», — сказано в решении суда.

Ранее НикВести сообщали о том, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия досчитала 86 дополнительных голосов за кандидата от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анара Ахундова, забрав голоса у кандидата от политсилы Татьяны Потапенко, которая является сотрудницей порта «Ника-Тера».

В итоге, около 3 часов ночи 8 ноября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в облсовет в нарушение закона, поскольку по законодательству ТИК должна была огласить результаты до 6 ноября. Во время оглашения результатов были зачитаны голоса, которые не совпадают в первичными данными избирательных участков.

Николаевский политолог Федор Левченко заявил, что глава Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний решил «кинуть» бизнесмена Дмитрия Фирташа, сфальсифицировав результаты выборов под своего кандидата Анара Ахундова.

13 ноября николаевский окружной административный суд обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №4 на выборах в областной совет.

Временно исполняющий обязанности главы региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардеп Юрий Загородний говорит, что лично обнаружил незначительные расхождения в результатах голосования на округе №4, где избирательная комиссия досчитала голоса за кандидата от политической партии «ОПЗЖ» Анара Ахундова.