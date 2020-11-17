Европейская комиссия подписала контракт с фармацевтической компанией CureVac о закупке 225 миллионов доз вакцины от COVID-19. Контракт также предусматривает закупку еще 180 млн доз после доказательства безопасности и эффективности этой вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

– Через несколько дней после нашего контракта с BioNTech и Pfizer, я рада сообщить о новом соглашении с перспективной европейской компанией. Комиссия уже обеспечила Евросоюз более чем миллиардом доз вакцины от коронавируса, - заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как поясняют в ЕК, государства-члены Евросоюза могут передать вакцину странам с низким и средним уровнем дохода или перенаправить ее другим европейским странам.

Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус считает, что появление вакцины от коронавируса не остановит пандемию COVID-19.