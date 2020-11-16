Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус считает, что появление вакцины от коронавируса не остановит пандемию COVID-19.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
— Сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19. Нам все равно нужно будет продолжить: наблюдение, тестирование, изоляцию, отслеживание контактов и карантин, поощрять людей быть осторожными, - заявил Тедрос Адханом Гебреесус.
По его словам, первые поставки вакцины от COVID-19 будут ограничены, поэтому приоритет отдавать будут работникам здравоохранения, пожилым людям и другим группам риска.
Гендиректор ВОЗ выразил надежду, что это сократит количество смертей и позволит системам здравоохранения справиться с ситуацией, но в то же время отметил, что «у вируса все еще есть куда двигаться».
Напомним, Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.
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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус считает, что появление вакцины от коронавируса не остановит пандемию COVID-19.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
— Сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19. Нам все равно нужно будет продолжить: наблюдение, тестирование, изоляцию, отслеживание контактов и карантин, поощрять людей быть осторожными, - заявил Тедрос Адханом Гебреесус.
По его словам, первые поставки вакцины от COVID-19 будут ограничены, поэтому приоритет отдавать будут работникам здравоохранения, пожилым людям и другим группам риска.
Гендиректор ВОЗ выразил надежду, что это сократит количество смертей и позволит системам здравоохранения справиться с ситуацией, но в то же время отметил, что «у вируса все еще есть куда двигаться».
Напомним, Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.