Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года.

Об этом рассказал глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, пишет DW.

По его словам, Украина получит вакцину против коронавируса в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX), который был создан Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и несколькими правительствами.

— Как мы знаем, правительство Украины уже выразило заинтересованность быть частью механизма COVAX и сейчас работает над национальными документами, чтобы удовлетворить все требования... Украина также сейчас решает вопрос об определении групп риска, которых следует вакцинировать первыми, - сообщил Ярно Хабихт.

Он не уточнил, идет ли речь о будущей вакцине от коронавируса, которую разработала и испытывает немецкая компания BioNTech вместе с американской Pfizer, или о какой-то другой. Вместо этого он отметил, что каждая страна будет получать будущую вакцину в количестве, равном 20% от численности населения. В ВОЗ это называют «справедливым распределением», чтобы придерживаться принципа равенства на первом этапе кампании вакцинации от COVID-19.

— Транш, который покрывает 20% населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилых людей и лиц, страдающих заболеваниями, - отметил глава офиса ВОЗ в Украине.

По его словам, Украина может рассчитывать на выделение до 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года, что составит 20% от имеющегося в стране населения, согласно данным Государственной службы статистики Украины.

— Вакцина будет поставляться траншами. И первый транш будет в количестве, равном 3% населения, а это около 1,25 миллиона доз. Они, по предварительным предположениям, могут быть доступны в стране во втором квартале следующего года, - сказал Ярно Хабихт.

Он отмечает, что Украина имеет право получать вакцины, которые будут полностью оплачены или частично профинансированы донорами с помощью отдельного механизма, который является частью механизма COVAX.

Хабихт подчеркивает, что окончательные условия и полный пакет поддержки будут доступны после утверждения советом GAVI.

— Украине нужно будет официально подать заявку на эту поддержку в соответствии с унифицированными условиями и процедурами, которые будут утверждены для всех 92 стран с низким и средним уровнем дохода, - подытожил представитель ВОЗ.

Напомним, что украинская вакцина против коронавируса COVID-19 может появиться через год после проведения необходимых исследований.