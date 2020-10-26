Украинская вакцина против коронавируса COVID-19 может появиться через год после проведения необходимых исследований.

Об этом на брифинге сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

— Нам нужно пройти большой путь, чтобы кандидат на вакцину стал уже вакциной. Для этого надо пройти три фазы клинических исследований. Сейчас подбирается в Украине необходимое производство, где это можно сделать. Если наши ожидания оправдаются, и выбраный производитель и путь мы пройдем нормально, то уже примерно через год мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19, – сказал Максим Степанов.

Он подчеркнул, что в разработке вакцины участвуют американские компании.

По словам министра, «доклинические исследования кандидата на вакцину против COVID-19 продолжались шесть месяцев». Они подтвердили устойчивый результат выработки антител и показали нейтрализацию вируса COVID-19 в инфицированных клетках человека.

Ранее сообщалось, что украинская вакцина против коронавируса, изготовление которой займет до года, обойдется госбюджету в более 150 миллионов гривен.