Украинская вакцина против коронавируса COVID-19 может появиться через год после проведения необходимых исследований.
Об этом на брифинге сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.
— Нам нужно пройти большой путь, чтобы кандидат на вакцину стал уже вакциной. Для этого надо пройти три фазы клинических исследований. Сейчас подбирается в Украине необходимое производство, где это можно сделать. Если наши ожидания оправдаются, и выбраный производитель и путь мы пройдем нормально, то уже примерно через год мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19, – сказал Максим Степанов.
Он подчеркнул, что в разработке вакцины участвуют американские компании.
По словам министра, «доклинические исследования кандидата на вакцину против COVID-19 продолжались шесть месяцев». Они подтвердили устойчивый результат выработки антител и показали нейтрализацию вируса COVID-19 в инфицированных клетках человека.
Ранее сообщалось, что украинская вакцина против коронавируса, изготовление которой займет до года, обойдется госбюджету в более 150 миллионов гривен.
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Украинская вакцина против коронавируса COVID-19 может появиться через год после проведения необходимых исследований.
Об этом на брифинге сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.
— Нам нужно пройти большой путь, чтобы кандидат на вакцину стал уже вакциной. Для этого надо пройти три фазы клинических исследований. Сейчас подбирается в Украине необходимое производство, где это можно сделать. Если наши ожидания оправдаются, и выбраный производитель и путь мы пройдем нормально, то уже примерно через год мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19, – сказал Максим Степанов.
Он подчеркнул, что в разработке вакцины участвуют американские компании.
По словам министра, «доклинические исследования кандидата на вакцину против COVID-19 продолжались шесть месяцев». Они подтвердили устойчивый результат выработки антител и показали нейтрализацию вируса COVID-19 в инфицированных клетках человека.
Ранее сообщалось, что украинская вакцина против коронавируса, изготовление которой займет до года, обойдется госбюджету в более 150 миллионов гривен.